Буянова счастлива, что Даниелян попал в состав сборной России на чемпионат мира в Монреале

Тренер серебряного призера чемпионата Европы Артура Даниеляна Елена Буянова прокомментировала включение фигуриста в состав сборной на чемпионат мира в Монреале. Она отметила, что счастлива и благодарна за оказанное им доверие.

— Это было коллегиальное решение, думать, что такие вещи решает только тренер, — так не бывает, — приводит ТАСС слова Буяновой. — Как правило, проходится много инстанций, утверждений, ведь есть московская федерация фигурного катания, весь тренерский совет, и голоса его членов серьезно влияют на решение по составу. Потом проходит исполком федерации, и лишь после всего этого утверждается состав.

Я счастлива и благодарна за оказанное нам доверие. В прошлом сезоне Артур сталкивался с большими проблемами, связанными с ростом, но мы все это пережили, в том числе и благодаря семье Артура, которая нас поддерживала. Мы все очень гордимся им и счастливы за него.

Как намерены проходить подготовку к чемпионату мира? Как обычно. Да, на чемпионат Европы Артур попал достаточно неожиданно, но готовились мы без ажиотажа. Это было даже приятно — спортсмен преодолел отбор на чемпионате России, показал характер, получил от этого удовольствие, оно его просто окрылило, и мы это видели это на тренировках, он стал готовиться к старту еще более осмысленно.