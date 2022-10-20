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Сегодня, 13:12

Бутырская считает, что у Хоркиной неплохо бы получилось в фигурном катании

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Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская у кого есть способности к фигурному катанию не их этого спорта.

«У кого есть способности к фигурному катанию не из мира фигурного катания? Если выбирать из актрис, то я как-то была на проекте «Большие гонки», где меня поразила Марина Александрова своим характером. Может быть, она большевата для фигурного катания, но это же важно в некоторых видах спорта. Нам в фигурном катании нужно быть поменьше ростом», — приводит слова Бутырской Legalbet.

Она также заявила, что если бы Александрова занималась спортом, то у нее могло получиться что-то очень серьезное.

«Мне кажется, в фигурном катании очень неплохо получилось бы у Светланы Хоркиной. Она бы здорово смотрелась на коньках. Она достаточно высокая для гимнастики, но у нас в фигурном катании такие есть. Она выполняла всякие сальто, поэтому тройные прыжки бы ей давались, потому что это координация», — добавила Бутырская.

Хоркина является двукратной победительницей Олимпийских игр, девять раз выигрывала на чемпионатах мира и четырежды становилась первой на чемпионатах Европы.

Источник: https://legalbet.ru/news/butirskaya-u-horkinoj-neploho-bi-poluchilos-v-figurnom/
Фигурное катание
Мария Бутырская
Светлана Хоркина
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