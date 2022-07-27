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Сегодня, 18:25

Бутырская прокомментировала слова Медведевой о самом большом заработке за карьеру

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Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская высказалась о словах Евгении Медведевой про ее самый большой заработок в карьере.

Фигуристка заявила, что получила 24 тысячи долларов за победу на чемпионате мира.

«В мое время были не меньшие деньги. У нас все было официально. Единственное, не помню, сколько стоил чемпионат Европы. Чемпионат мира, когда я выиграла, это было 50 тысяч долларов, но не будем забывать, что в зависимости от страны, где проходили соревнования, был налоговый вычет. Обычно что-то около 20 процентов, но в США и Канаде — до 30 процентов.

После этого из оставшейся суммы 10 процентов у нас забирала федерация. И уже после от того, что оставалось, мы обязаны были 30 процентами поделиться с тренерами.

Я всегда плюс-минус знала порядок сумм. Просто точные цифры зависели от страны, где все происходило. Выиграть этап «Гран-при» стоило 30 тысяч долларов, только Европу не помню, 20 тысяч долларов, наверное», — приводит слова Бутырской «Газета.Ru».

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/07/27/18213422.shtml
Евгения Медведева
Мария Бутырская
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