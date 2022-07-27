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Сегодня, 18:29

Елена Буянова выписана из больницы

Читать «СЭ» в
Елена Буянова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер России Елена Буянова выписана из больницы.

«Отпустили из больницы. Я уже дома. Чувствую себя хорошо. Хочу сказать огромное спасибо всем, очень многие беспокоились.

Когда вернусь к работе, зависит не от меня. Сначала надо прийти в себя. Как только, так сразу», — приводит слова Буяновой ТАСС.

Буянова была тренером олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой. Также она тренирует серебряного призера чемпионата Европы Артура Даниеляна. В апреле 2022 года в ее группу перешла чемпионка Европы Алена Косторная.

Источник: https://tass.ru/sport/15325739
Елена Буянова (Водорезова)
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