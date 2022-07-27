Татьяна Тарасова рассказала о состоянии Елены Буяновой

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова рассказала о самочувствии Елены Буяновой, которая была госпитализирована 26 июля.

«С Буяновой общалась сегодня. Сказала, что у нее все хорошо. Ее выписали из больницы», — приводит слова Тарасовой Sport24.

59-летняя Буянова является заслуженным тренером России. В апреле 2022 года в ее группу перешла чемпионка Европы Алена Косторная.

Буянова была тренером олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой. Также она тренирует серебряного призера чемпионата Европы Артура Даниеляна и других фигуристов.