Фигуристка «Ангелов Плющенко» Жилина отказалась отвечать на вопрос о прекращении сотрудничества с Розановым
Вероника Жилина, которая работает в школе «Ангелы Плющенко» у Евгения Плющенко и своей мамы — Людмилы Алферовой — прокомментировала свое выступление в произвольной программе на первенстве России в Красноярске, но отказалась говорить о причинах прекращения сотрудничества с еще одним специалистом академии — Сергеем Розановым.
Розанов работает с чемпионкой Европы Аленой Косторной. Ранее с ним прекратила сотрудничество двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.
— Как оценишь свое выступление?
— В целом я довольна прокатом. На второй лутц немного не хватило сил, хотя могла бы и побороться. И у меня он не получился. Но я рада, что сделала два четверных тулупа.
— Что для тебя было самым главным?
— Хотела откатать всю программу чисто. Не получилось.
— Сегодня у тебя была тяжелая тренировка. После нее Евгений Викторович звонил, настраивал?
— Нет. Я сама настраивалась.
— Как именно?
— Была сосредоточена на всех элементах. Перед каждым думала, что нужно сделать, чтобы он получился.
— Почему решили отказаться от тройного акселя?
— В последнее время на тренировках он стал нестабилен. Но я все равно хочу в скоро времени откатать и с акселями, и с двумя тулупами.
— Сложно, когда тренер — твоя мама?
— Как маму я ее воспринимаю дома, а на занятиях — как тренера. Сегодня первый раз она была моим основным тренером на соревнованиях.
— Можешь рассказать по каким причинам ты перестала работать со своим предыдущим тренером — Сергеем Розановым?
— ...
— Будешь выступать на ФКР?
— Да, — сказала Жилина.
(Рустам Имамов)
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