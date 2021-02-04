Фигуристка «Ангелов Плющенко» Жилина отказалась отвечать на вопрос о прекращении сотрудничества с Розановым

Вероника Жилина, которая работает в школе «Ангелы Плющенко» у Евгения Плющенко и своей мамы — Людмилы Алферовой — прокомментировала свое выступление в произвольной программе на первенстве России в Красноярске, но отказалась говорить о причинах прекращения сотрудничества с еще одним специалистом академии — Сергеем Розановым.

Розанов работает с чемпионкой Европы Аленой Косторной. Ранее с ним прекратила сотрудничество двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

— Как оценишь свое выступление?

— В целом я довольна прокатом. На второй лутц немного не хватило сил, хотя могла бы и побороться. И у меня он не получился. Но я рада, что сделала два четверных тулупа.

— Что для тебя было самым главным?

— Хотела откатать всю программу чисто. Не получилось.

— Сегодня у тебя была тяжелая тренировка. После нее Евгений Викторович звонил, настраивал?

— Нет. Я сама настраивалась.

— Как именно?

— Была сосредоточена на всех элементах. Перед каждым думала, что нужно сделать, чтобы он получился.

— Почему решили отказаться от тройного акселя?

— В последнее время на тренировках он стал нестабилен. Но я все равно хочу в скоро времени откатать и с акселями, и с двумя тулупами.

— Сложно, когда тренер — твоя мама?

— Как маму я ее воспринимаю дома, а на занятиях — как тренера. Сегодня первый раз она была моим основным тренером на соревнованиях.

— Можешь рассказать по каким причинам ты перестала работать со своим предыдущим тренером — Сергеем Розановым?

— ...

— Будешь выступать на ФКР?

— Да, — сказала Жилина.

(Рустам Имамов)