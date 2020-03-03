Брайан Орсер: «Медведева приняла свое тело. Ей нравится быть женщиной»

Канадский тренер Брайан Орсер, работающий с фигуристкой Евгенией Медведевой, отметил прогресс россиянки. По его словам, она стала лучше во всех компонентах.

Напомним, в мае 2018 года Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе и переехалав Канаду.

— Она прибавила во всем. Скорость, уверенность... Одна вещь, о которой она говорила, и которую заметили мы, — ей просто нравится быть женщиной, она любит привносить эту женственность в фигурное катание.

Конечно, она все еще может делать некоторые очень хорошие трюки, — цитирует Орсера Inside Skating. — Но мне теперь кажется, что она приняла свое тело и поняла, что может дать этому виду спорта. Это здорово, я рад, что она приняла себя.

Она не определяет себя оценками или результатом. Она определяет себя тем, что привносит в катание. И я был рад, что у нас в этом году было несколько действительно хороших выступлений.