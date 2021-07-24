Мишина и Галлямов в олимпийском сезоне покажут новую интерпретацию «Эсмеральды»

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов в олимпийском сезоне покажут новую интерпретацию короткой программы сезона-2020/21, сообщила тренер пары Тамара Москвина.

«Их короткая программа прошлого сезона была признана очень удачной, поэтому мы оставили эту музыку, — цитирует Москвину ТАСС 24 июля. — Но саму программу пришлось несколько переделать, в ней некоторые элементы будут другими — они в них выросли. Мы поставили новые дорожки шагов.

Музыка остается прежней, это будет условная интерпретация, как это делают балетмейстеры, которые делают свой вариант «Лебединого озера» или «Дон Кихота». Так у нас новая интерпретация «Эсмеральды».

В сезоне-2019/20 короткая программа Мишиной и Галлямова была поставлена на музыку итальянского композитора Цезаря Пуни из балета «Эсмеральда».