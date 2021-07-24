Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Tokyo 2020
Новости   //    Фигурное катание

Мишина и Галлямов в олимпийском сезоне покажут новую интерпретацию «Эсмеральды»

19:25
Теги:

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов в олимпийском сезоне покажут новую интерпретацию короткой программы сезона-2020/21, сообщила тренер пары Тамара Москвина.

«Их короткая программа прошлого сезона была признана очень удачной, поэтому мы оставили эту музыку, — цитирует Москвину ТАСС 24 июля. — Но саму программу пришлось несколько переделать, в ней некоторые элементы будут другими — они в них выросли. Мы поставили новые дорожки шагов.

Музыка остается прежней, это будет условная интерпретация, как это делают балетмейстеры, которые делают свой вариант «Лебединого озера» или «Дон Кихота». Так у нас новая интерпретация «Эсмеральды».

В сезоне-2019/20 короткая программа Мишиной и Галлямова была поставлена на музыку итальянского композитора Цезаря Пуни из балета «Эсмеральда».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11979659

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай лидирует в медальном зачете, у России серебро и бронза, США — без наград
Итоги квалификации олимпийских соревнований среди мужчин в спортивной гимнастике
Максим Михайлов: вечером нес флаг на открытии, а днем бомбил Аргентину. У России — первая победа
«Просто заколебал!» Медведев взбесил теннисиста из Казахстана и начал Олимпиаду с победы
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд