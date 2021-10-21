Бойкова и Козловский рассказали о сложностях новой короткой программы

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о сложностях двух программ, которые были поставлены Николаем Морозовым и Александром Жулиным.

«Короткая программа более укомплектована элементами. Там их семь, но дело даже не в этом, а в том, что короткая программа всегда должна максимально блестеть, быть у фигуриста не просто вычищенной — вылизанной. У нас ведь не случайно говорят, что в короткой программе можно не столько выиграть, сколько проиграть. Это как визитная карточка, показатель мастерства спортсменов, владения коньком. Та же дорожка (которой, кстати, нет в произвольной программе) в фигурном катании не что иное, как демонстрация профессионализма. Собственно, вся короткая программа — она прежде всего об этом: ты должен за две с половиной минуты не только максимально хорошо выполнить все, что должен, и показать качественное катание, но еще и передать образ. Поэтому короткая программа сложнее всегда», — приводит слова Козловского RT.

Бойкова отметила, что ей очень нравится быть в этой программе лебедем.

«Было сложно. Это прежде всего касалось хореографии рук, которую каждый из специалистов объяснял мне по-разному. Я смотрела на разных балерин, слушала все, о чем мне говорят, но это только добавляло внутренней паники: что со всем этим делать? Сейчас, как мне кажется, мы нашли золотую середину, но все равно сложно: от балетных движений очень сильно загружаются лопатки, за этим постоянно приходится следить, но эффект я почувствовала сразу, как только начала правильно двигаться. Мне кажется, что абсолютно всем спортсменам, катавшим когда-либо «Лебединое озеро», наибольшие сложности доставляла хореография рук», — сказал он.

Напомним, что Бойкова и Козловский — действующие чемпионы Европы в парном катании. С 23 по 25 октября в Лас-Вегасе состоится «Гран-при» США по фигурному катанию.