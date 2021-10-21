Фигуристка Загорски: «Пока еще в больнице, но нахожусь на пути к выздоровлению»

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду в паре с Джонатаном Гурейро, рассказала о своем самочувствии. 14 октября появилась информация, что спортсменка попала в инфекционную больницу.

«Пока я все еще в больнице, но лечение работает, и я нахожусь на пути к выздоровлению, хотя и медленно», — написала Загорски в сторис Instagram.

Сторис Тиффани Загорски. Фото Instagram

Также фигуристка ответила на вопрос, не попала ли она в больницу из-за коронавируса.

«Нет, к счастью».

Сторис Тиффани Загорски. Фото Instagram

17 октября тренер пары Елена Маркова рассказала, что фигуристка будет выписана из инфекционной больницы в конце следующей недели.