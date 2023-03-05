Туктамышева: «Буду делать все, что в моих силах, чтобы продолжать кататься»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что планирует выступать и в следующем сезоне.

«Я буду продолжать, у нас есть планы на сборы в Кисловодск, на поездку в Мексику, на дальнейшие сборы. Плавно войду в сезон, а дальше буду смотреть. Любой сезон в России — это тоже очень интересно. Буду делать все, что в моих силах, чтобы продолжать кататься», — приводит ТАСС Слова Туктамышевой.

Ранее 26-летняя фигуристка заняла третье место в финале Гран-при России по фигурному катанию, который прошел в Санкт-Петербурге.