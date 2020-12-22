Боброва заявила, что готова всегда поддержать Медведеву

Олимпийская чемпионка 2014 года Екатерина Боброва заявила, что готова всегда и во всем поддержать призера Олимпийских игр в Пхенчхане Евгению Медведеву.

«Я Женю всегда во всем поддержу. Она мне позвонила, сказала: «Я к Тутберидзе иду». Жень, если тебе от этого лучше, если ты поняла, что все что могла, ты у Орсера взяла, и тебе сейчас комфортней будет это сделать, и ты реально понимаешь, что это будет лучше для тебя — я прям рада за тебя. И я никогда не говорю свое мнение. У меня может быть на фоне моего возраста свое мнение, но я не говорю, потому что здесь как подруге мне важно ее поддержать, а не сбить с ее пути. Это важно», — сказала Боброва на YouTube-канале журналиста Василия Конова.

Боброва пожелала Медведевой добиться новых высот в карьере.

«А я хочу, чтобы она открыла эти шоры и посмотрела, что жизнь прекрасна. Что дело не в этой золотой медали — сегодня она есть, а завтра ее нет, и ее так же будут приглашать, везде просто разрывать, и на шоу, и в ведущие, и еще, может, какую-нибудь спортивную рубрику свою открыть, и все будут безумно ей счастливы, потому что у нее классно поставлена речь, она умеет, она открытый человек, она за нас вещала перед Олимпиадой на английском в Лозанне и так далее», — рассказала Боброва.