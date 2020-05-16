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Бетина Попова: «Можно ли уйти к другому тренеру красиво? Не в России»

19:39
Бетина Попова. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Бетина Попова. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду, во время прямого эфира в Instagram с чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании Елизаветой Туктамышевой высказалась по поводу проблем при смене тренера в России. Сама Бетина уходила от одного тренера к другому, по ее словам, расставание далось непросто.

— Возможно уйти к другому тренеру красиво?

— Не в России. За рубежом к этому относятся спокойно. Не знаю, с чем это связано. Наверное, с русской душой. В тебя столько вкладывают...

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