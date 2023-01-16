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Бестемьянова: «Пары у нас сильные, поэтому Косторной надо много и целеустремленно работать»

Мария Гусева
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала переход фигуристки Алены Косторной в парное катание.

«Будет работать — будут перспективы. То же самое было бы и в одиночном, если бы она работала [должным образом]. Пары у нас сильные, как и одиночницы, поэтому надо много и целеустремленно работать», — приводит ТАСС слова Бестемьяновой.

19-летняя Косторная является чемпионкой Европы, победительницей финала «Гран-при» сезона-2019/20, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России в одиночном катании.

В декабре 19-летняя Косторная выступила в паре с Георгием Куницей в шоу Евгения Плющенко.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Алена Косторная
Наталья Бестемьянова
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