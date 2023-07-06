Бестемьянова пожелала удачи Костомарову после выписки из больницы

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о выписке Романа Костомарова из больницы.

«Мы желаем ему удачи, успеха. Мы абсолютно не сомневаемся в том, что он справится. Я очень за него рада», — сказала Бестемьянова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Костомаров был госпитализирован 10 января с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации.

Спортсмена выписали из больницы в четверг, 6 июля.