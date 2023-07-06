Губерниев о Костомарове: «Не удивлюсь, если он добьется огромных успехов в паралимпийском спорте»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что олимпийского чемпиона в фигурном катании Романа Костомарова выписали из больницы.

«Восторгаюсь его мужеством, он — героический мужик. Мы видим невероятные вдохновляющие видео, как человек восстанавливается. Конечно, мое сердце рядом с Ромой. Я желаю ему продолжать жить, работать. Я не сомневаюсь, что фигуристы, журналисты, болельщики и вся страна будут оказывать ему всяческую поддержку. Он — большой пример для нас, выдающийся спортсмен. Конечно, Роман сейчас невероятный жизнелюб. Его возможности поистине безграничны. Я не удивлюсь, если он добьется огромных успехов в паралимпийском спорте. И уж точно не удивлюсь, если он выйдет на лед в качестве фигуриста», — сказал Губерниев «СЭ».

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.

Спортсмен был выписан из больницы в четверг, 6 июля.