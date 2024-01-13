Бестемьянова назвала смену гражданства в фигурном катании нормальной практикой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, которая заявила, что российские фигуристы правильно меняют гражданство.

«Переходы были всегда. Сейчас просто в большей мере, потому что это стало возможно. Как относиться к тому, что, например, футболисты из Южной Америки приезжают и играют за нас или наши хоккеисты играют в США? Почему мы не говорим про это? Фигурное катание стало очень популярным, и сейчас вдруг обратили внимание на то, что наши спортсмены стали кататься за другие страны. Мы везде ищем политическую составляющую. Мне кажется, это как-то нечестно по отношению к нам, зрителям. Легионерство — это нормальная практика», — сказала Бестемьянова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

Бывшие российские фигуристы, представляющие Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин получили 76,33 балла по итогам своего выступления. С произвольными танцами на первенстве Европы в Каунасе (Литва) дуэты выступят в субботу, 13 января.