Жулин о смене спортивного гражданства: «Можно ли представить Большунова, бегающего за Латвию? Это будет смешно»

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал «СЭ» слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, которая заявила, что российские фигуристы правильно делают, что меняют гражданство.

«Смена гражданства — дело очень непростое, в особенности в такой момент, в котором мы сейчас находимся. Я приведу простой пример. Живет русский мальчик Денис Васильев, выступает и ничего не может занять. Меняет гражданство на латвийское, продолжает тренироваться, занимать какие-то места. И вдруг заявляет, что он безумно не хотел бы видеть русских спортсменов рядом с собой, являясь при этом русским человеком. Мне кажется, если бы у него была возможность, он бы еще и с удовольствием отправил туда же американцев, французов, канадцев и итальянцев. Тогда у него появится шанс вообще влезть на подиум. Это такая смена гражданства, которая для меня пахнет предательством по отношению к россиянам. Можно ли представить Александра Большунова, бегающего за Латвию? Это будет по меньшей мере смешно. На мой взгляд, сейчас не время менять гражданство. Это будет правильно даже по отношению к тем воинам, которые сейчас теряют здоровье и жизни на СВО», — сказал Жулин корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

Бывшие российские фигуристы, представляющие Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин получили 76,33 балла по итогам ритм-танца. С произвольными танцами на первенстве Европы в Каунасе (Литва) дуэты выступят в субботу, 13 января.