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Сегодня, 19:54

Жулин о смене спортивного гражданства: «Можно ли представить Большунова, бегающего за Латвию? Это будет смешно»

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Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал «СЭ» слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, которая заявила, что российские фигуристы правильно делают, что меняют гражданство.

«Смена гражданства — дело очень непростое, в особенности в такой момент, в котором мы сейчас находимся. Я приведу простой пример. Живет русский мальчик Денис Васильев, выступает и ничего не может занять. Меняет гражданство на латвийское, продолжает тренироваться, занимать какие-то места. И вдруг заявляет, что он безумно не хотел бы видеть русских спортсменов рядом с собой, являясь при этом русским человеком. Мне кажется, если бы у него была возможность, он бы еще и с удовольствием отправил туда же американцев, французов, канадцев и итальянцев. Тогда у него появится шанс вообще влезть на подиум. Это такая смена гражданства, которая для меня пахнет предательством по отношению к россиянам. Можно ли представить Александра Большунова, бегающего за Латвию? Это будет по меньшей мере смешно. На мой взгляд, сейчас не время менять гражданство. Это будет правильно даже по отношению к тем воинам, которые сейчас теряют здоровье и жизни на СВО», — сказал Жулин корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

Бывшие российские фигуристы, представляющие Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин получили 76,33 балла по итогам ритм-танца. С произвольными танцами на первенстве Европы в Каунасе (Литва) дуэты выступят в субботу, 13 января.

Фигурное катание
Александр Жулин
Татьяна Тарасова
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