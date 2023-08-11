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Сегодня, 13:58

Багин опроверг слова Жулина о завершении карьеры

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский фигурист, победитель финала Кубка России по танцам Андрей Багин в разговоре с «СЭ» опроверг слова тренера Александра Жулина о том, что он завершил карьеру.

«Я еще не объявлял о завершении карьеры. Мне уже прислали, что Александр Вячеславович сказал, что я завершил. Правильнее будет — приостановил. Этот сезон я пропускаю, он все равно будет внутренним, я не думаю, что произойдет что-то сверхъестественное. Пока буду развиваться в других ветвях фигурного катания. Но надеюсь, что еще выйду на лед. Зарекаться не будем, надеюсь, еще увидимся», — сказал 27-летний Багин.

11 августа Жулин сообщил ТАСС, что Багин завершил карьеру.

Александр Жулин
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