Автограф Загитовой продают за 15 тысяч рублей
17:31
В сети на одном из интернет-сервисов появилось объявление о продаже автографа олимпийской чемпионки-2018 Алины Загитовой.
Житель Москвы решил продать фотографию с автографом 17-летней Загитовой после того, как посетил турнир Rostelecom Cup 2018.
13 декабря 2019-го Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры и пропуске чемпионата России в Красноярске. Фигуристка также выигрывала чемпионат мира-2019.
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Автограф Алины Загитовой оценили в 15 тысяч рублей. Фото Avito
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