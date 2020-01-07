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Автограф Загитовой продают за 15 тысяч рублей

17:31
Алина Загитова. Фото Reuters Автограф Алины Загитовой оценили в 15 тысяч рублей. Фото Avito
Алина Загитова. Фото Reuters
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В сети на одном из интернет-сервисов появилось объявление о продаже автографа олимпийской чемпионки-2018 Алины Загитовой.

Житель Москвы решил продать фотографию с автографом 17-летней Загитовой после того, как посетил турнир Rostelecom Cup 2018.

13 декабря 2019-го Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры и пропуске чемпионата России в Красноярске. Фигуристка также выигрывала чемпионат мира-2019.

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Автограф Алины Загитовой оценили в 15 тысяч рублей. Фото Avito
Автограф Алины Загитовой оценили в 15 тысяч рублей. Фото Avito

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