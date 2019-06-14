Авербух заявил, что желал Медведевой победы в Пхенчхане-2018

Известный хореограф Илья Авербух рассказал о том, почему ему хотелось, чтобы двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стала олимпийской чемпионкой.

– Мне хотелось, чтобы Женя выиграла Олимпиаду, потому что мы шли вместе весь олимпийский цикл. Я просто болел за нее. Но я был счастлив, что мы выиграли и тому, как она откаталась, – заявил Авербух в интервью youtube-каналу "Елена Родина".

Также он отметил, что не держит обиды на фигуристку за отказ в олимпийский сезон от его произвольной программы "Январские звезды" в пользу постановки Даниила Глейхенгауза "Анна Каренина":

– Нет вопросов, здесь все амбиции не к месту, – выразил мнение хореограф.

Авербух – постановщик многих соревновательных и показательных программ Медведевой. В их числе: короткая программа олимпийского сезона 2017/18, произвольная программа "Слышу – не слышу" в первом взрослом для фигуристки сезоне 2015/16, а также произвольная программа сезона 2016/17, темой которой был теракт 11 сентября 2001 года.