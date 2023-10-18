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Авербух о решении Туктамышевой пропустить сезон-2023/24: «Она не закончила, а взяла паузу»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер и продюсер Илья Авербух в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о решении фигуристки Елизаветы Туктамышевой пропустить сезон-2023/24 и сосредоточиться на выступлении в шоу.

«Это решение Лизы. Нужно его уважать. Надо говорить, что она не закончила, а взяла паузу. Работать с ней — одно большое удовольствие. Мы работали летом в Сочи. Я поставил ей короткую программу, она показывала ее на контрольных прокатах. В общем, она приняла решение немного сконцентрироваться на шоу», — сказал Авербух «СЭ».

18 октября о решении Туктамышевой пропустить сезон-2023/24 сообщило РИА «Новости».

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Илья Авербух
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