Авербух о решении Туктамышевой пропустить сезон-2023/24: «Она не закончила, а взяла паузу»

Тренер и продюсер Илья Авербух в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о решении фигуристки Елизаветы Туктамышевой пропустить сезон-2023/24 и сосредоточиться на выступлении в шоу.

«Это решение Лизы. Нужно его уважать. Надо говорить, что она не закончила, а взяла паузу. Работать с ней — одно большое удовольствие. Мы работали летом в Сочи. Я поставил ей короткую программу, она показывала ее на контрольных прокатах. В общем, она приняла решение немного сконцентрироваться на шоу», — сказал Авербух «СЭ».

18 октября о решении Туктамышевой пропустить сезон-2023/24 сообщило РИА «Новости».