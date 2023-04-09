Авербух отреагировал на слова Туктамышевой о возвращении Медведевой: «Шутка, конечно»

Российский тренер и хореограф Илья Авербух прокомментировал информацию о том, что двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева планирует вернуться к выступлениям.

Об этом ранее сообщила действующая фигуристка Елизавета Туктамышева.

«Медведева готовится к соревнованиям? Шутка, конечно», — приводит Sport24 слова Авербуха.

В последний раз Медведева выходила на лед на турнире шоу-программ, который состоялся 18 марта.