Авербух отреагировал на слова Туктамышевой о возвращении Медведевой: «Шутка, конечно»
Российский тренер и хореограф Илья Авербух прокомментировал информацию о том, что двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева планирует вернуться к выступлениям.
Об этом ранее сообщила действующая фигуристка Елизавета Туктамышева.
«Медведева готовится к соревнованиям? Шутка, конечно», — приводит Sport24 слова Авербуха.
В последний раз Медведева выходила на лед на турнире шоу-программ, который состоялся 18 марта.
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