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Сегодня, 14:06

Авербух отреагировал на слова Туктамышевой о возвращении Медведевой: «Шутка, конечно»

Алина Савинова
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Российский тренер и хореограф Илья Авербух прокомментировал информацию о том, что двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева планирует вернуться к выступлениям.

Об этом ранее сообщила действующая фигуристка Елизавета Туктамышева.

«Медведева готовится к соревнованиям? Шутка, конечно», — приводит Sport24 слова Авербуха.

В последний раз Медведева выходила на лед на турнире шоу-программ, который состоялся 18 марта.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-04-09-averbukh-otreagiroval-na-frazu-tuktamyshevoy-o-vozvrashchenii-medvedevoy-shutka-konechno
Фигурное катание
Евгения Медведева
Елизавета Туктамышева
Илья Авербух
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