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Сегодня, 15:08

РБК: фигуриста Костомарова переведут из реанимации в ближайшие два месяца

Руслан Минаев
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Романа Костомарова переведут из реанимации в ближайшие два месяца, сообщает «РБК Спорт».

По данным источника, состояние фигуриста улучшается с каждым днем и в ближайшие месяцы он может покинуть отделение реанимации. Отмечается, что Костомаров чувствует себя лучше и постепенно возвращается к нормальной жизни.

Ранее ТАСС называл такие же сроки нахождения спортсмена в реанимации.

3 апреля стало известно, что олимпийский чемпион уже пользуется соцсетями.

Костомаров борется с болезнью с начала января. Первоначальный диагноз «пневмония» вызвал многочисленные осложнения, приведшие к ампутации конечностей.

Источник: РБК Спорт
Роман Костомаров
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