Авербух надеется на возвращение российских фигуристов после лишения Уимблдона очков

Российский хореограф и тренер Илья Авербух ответил на вопрос «СЭ» о возможности возвращения российских спортсменов на международную арену. По словам специалиста, происходящее в мире тенниса настраивает на оптимистичный лад.

— Что можно сделать для мира фигурного катания, чтобы вернуться? Убедить всех, что мы нужны, несмотря на влияние политики?

— Позитивная такая «ласточка» — недавнее выступление теннисных ассоциаций, которые лишили Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения им россиян. Мне кажется, за последнее время это самый светлый звонок того, что спортсмены вне этой истории и должны соревноваться. Единственное, что в данной ситуации поможет, — время. Оно расставит все по своим местам.

Очень хочется, чтобы это случилось как можно быстрее, потому что наше талантливейшее поколение фигуристов должно соревноваться со всеми. Происходящее девальвирует победы других ребят. Всю жизнь ты будешь жить с ощущением, что эта победа условна. Это унижает победителя. Хотя сами они в этом не виноваты, потому что, может быть, действительно оказались лучшими из лучших, но в отсутствие наших их таковыми нельзя назвать. Есть виды спорта, где мы не в топе. Грустно, но чемпионат мира по футболу без российской сборной много не потеряет. В фигурном катании мы лидеры, и все победы без нас становятся вторичными.

Полностью интервью с Ильей Авербухом — здесь