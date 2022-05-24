Авербух не стал критиковать Евровидение: «Оно задает моду»

Известный хореограф, чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух ответил на вопрос «СЭ» об отношении к Евровидению. Последний конкурс многие критиковали за политизированность.

— Последнее Евровидение я не смотрел, но стараюсь обычно смотреть, с точки зрения продакшена. Евровидение все-таки задает моду, это один из хедлайнеров массовой культуры. Как Олимпийские игры дают тренд на следующее четырехлетие с точки зрения презентации, так и тут. Например, Олимпиада в Китае задала тренд на минимализм, все должно быть просто. Так и каждое Евровидение открывает новые грани. Мне кажется, в этом году было неинтересно смотреть даже не из-за отсутствия России, а из-за внутреннего барьера. Как бумеранг: вы нас не хотите видеть, и мы вас тоже.

Я больше вспоминаю, какое блестящее Евровидение прошло в Москве, как много мы делали шагов навстречу Европе, и сколько в проведение конкурса вложил Константин Львович (Эрнст, генеральный директор Первого канала. — Прим «СЭ»). До сих пор помню то открытие, как бежал Дима Билан по дорожке... Мы делали много всего для мира с открытым сердцем, в том числе и Олимпийские игры, чемпионат мира.

— Может, назовете лучший номер на Евровидении с точки зрения постановки? Интересно будет, если это Билан и Плющенко.

— Нет. (Смеется) У меня как раз есть нелюбовь к пластиковому льду. Я думаю, из наших — Полина Гагарина. Юбка, те проекции — очень здорово.

Полностью интервью с Ильей Авербухом — здесь