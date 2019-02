Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева пошутила по поводу агрессивных споров на тему фигурного катания среди болельщиков. В "сториз" инстаграма она опубликовала мем, основанный на серии игр Heroes of Might and Magic.

"Астрологи объявили месяц фигурного катания. Количество споров в интернете выросло в несколько раз", - говорится в сообщении.