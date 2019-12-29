Артур Дмитриев: «У Трусовой совсем детское катание. Она еще наберет»

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию.

— Они все катались ровно в этом сезоне, кто точнее прокатался, тот и выиграл. У Щербаковой были великолепные результаты, просто Косторная была надежнее. Конечно, то, что Анна выучила четверной флип, повлияло. А так они все примерно на одном уровне, постоянно и напрямую соревнуются друг с другом. Разве что Трусова все-таки поменьше, у нее совсем детское катание. Она еще наберет.

— Одно из главных событий — проблемы с коньками Медведевой. Действительно ли в данной ситуации единственный вариант — сниматься? Многие задают вопросы, почему не было запасных, почему эти, новые, сломались?

— На моей практике фигуристы не возят с собой запасные коньки, это очень редкая ситуация. По идее, конечно, надо бы. Но дело в том, что к конькам привыкаешь. И тонкие ощущения настройки, особенно когда исполняешь четверные и сложные прыжки, пропадают. Обкатывание даже современных коньков требует хотя бы дней 10 — 15 минимум. Продолжением ноги если случилось, ботинок дуга вырабатывается, если все так, как они говорят, то решение ситуации требует времени.

— Просто поломанные коньки тоже были новые, это, наверное, вызывает подозрения у кого-то из болельщиков.

— Ну, коньки ломаются, такое бывает, и ботинки в том числе. Просто не хотелось бы, чтобы это происходило в такой момент. По моему опыту — у парников, которых я тренировал бывали такие поломки, и после них очень сложно заниматься. Бывает, что ломается внутри пластик пополам, начинает давить на ногу — и во-первых, это больно, во-вторых, ощущение жесткости теряется, прыгать очень сложно. (Дмитрий Кузнецов)

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