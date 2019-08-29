Анжелика Крылова: «Некоторые тренеры сталкивают спортсменов лбами. Но я за позитив»

Тренер российской танцевальной пары Бетина Попова/Сергей Мозгов Анжелика Крылова сказала, что против напряженной атмосферы в группе.

— Я за позитив в группе, не люблю, когда пары сталкивают лбами, — рассказала Крылова после открытой тренировки ее группы. — Некоторые тренеры используют этот прием, считая, что так можно добиться большего прогресса. А я считаю, что хорошо, когда есть позитив, хорошие отношения, ребята идут на тренировку с удовольствием. И совсем другое дело, когда приходишь и находишься в постоянном стрессе из-за того, что в группе напряженная атмосфера. Легкие трения, конечно, могут быть, но c позитивом легче тренироваться. Итак ведь тренировки тяжелые физически и эмоционально.

Крылова в паре с Олегом Овсянниковым является серебряным призером Нагано-1998, а также двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы и четырехкратной чемпионкой России в танцах на льду. В мае 2018 года после 24 лет проживания и работы в США вернулась в Россию и начала работать тренером танцевальных дуэтов. До этого вместе с мужем известным хореографом-постановщиком Паскуале Камерленго работала с двукратными чемпионами Европы французами Натали Пешала/Фабьян Бурза, а также призерами чемпионатов мира канадцами Кейтлин Уивер/Эндрю Поже. (Екатерина Беспалова)