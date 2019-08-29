Анжелика Крылова: «Как и Медведева, была на концерте Билли Айлиш. И неожиданно мне понравилось»

Тренер российской танцевальной пары Бетина Попова?/Сергей Мозгов Анжелика Крылова рассказала о том, как ходила на московский концерт американской певицы Билли Айлиш. Его также посещала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, а олимпийская чемпионка Алина Загитова поставила под песню Айлиш «Bad guy» свой новый показательный номер.

— Меня Айлиш ничем особо не цепляла, но моя дочь очень любит ее и сказала: если ты не достанешь мне билет, я сойду с ума, — рассказала Крылова после открытой тренировки ее группы. — Пришлось достать. Когда смотрела видео на ютубе, мне не очень нравилось. А на самом концерте — да. У нее голос очень классный, целый зал, который она держала сумасшедшая энергетика. Хотя я думала, что мне будет скучно, а вместо этого понравилось. У Билли такой депрессивный вид, а вместе с тем внутри есть такая нежность.

Крылова в паре с Олегом Овсянниковым является серебряным призером Нагано-1998, а также двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы и четырехкратной чемпионкой России. В мае 2018 года после 24 лет проживания и работы в США вернулась в Россию и начала работать тренером танцевальных дуэтов. До этого вместе с мужем известным хореографом-постановщиком Паскуале Камерленго работала с двукратными чемпионами Европы французами Натали Пешала/Фабьян Бурза, а также призерами чемпионатов мира канадцами Кейтлин Уивер/Эндрю Поже. (Екатерина Беспалова)