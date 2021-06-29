Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал календарь «Гран-при» по фигурному катанию и список участниц на предстоящий сезон.

Россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева не заявлены на серию «Гран-при». При этом Медведева могла претендовать на два этапа, Загитова — на один.

В первом этапе в Лас-Вегасе примут участие бронзовый призер чемпионата мира Александра Трусова, чемпионы Европы в соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

На этапе в Ванкувере выступят серебряный призер мирового первенства Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Алена Косторная и победительница юниорского чемпионата мира Камила Валиева.

В Чунцин, помимо Щербаковой, приедут бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда, чемпион Европы Дмитрий Алиев и четырехкратные призеры чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин.

В Осаке выступят чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов, серебряные призеры Олимпийских игр в той же дисциплине Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также чемпионы мира в танцах Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

На пятом этапе в Гренобле свои программы покажут Щербакова, Косторная, Алиев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин. Победитель юниорского чемпионата мира Андрей Мозалев дебютирует в серии «Гран-при».

В заключительном этапе серии, который пройдет в Сочи, примут участие японец Юдзуру Ханю, Коляда, грузин Морис Квителашвили, Туктамышева, Валиева, Мишина и Галлямов, канадцы Кристен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, Синицина и Кацалапов, итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.