Щербакова — о конкуренции: «В любую очередь можно влезть. Нужно быть по-спортивному наглым, а как иначе?»

Российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым, рассказала в интервью «СЭ», что переход из юниорского уровня во взрослый в танцах на льду проходит болезненно.

«Мы понимаем, что будет непросто. Но постараемся сделать все, что в наших силах, надеемся на наших тренеров как на надежную опору, на самих себя, своих близких. Будем держаться друг друга, надеемся, что все получится.

Очередь существует, но ведь в любую очередь можно влезть. И не обязательно в конец, кого-то подпихнуть… Наглым по-спортивному быть, а как иначе? Конечно, сразу на лидирующих позициях не будем с самого старта, но это не остановит наш энтузиазм», — сказала Щербакова.

Щербакова с Гончаровым — чемпионы первенства России-2023 среди юниоров.