Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как справляется с возросшим давлением.

— Раньше вы были веселой троицей, плюс рядом были Алина Загитова и Евгения Медведева на пике формы. Сейчас же каждая из них переживает свой непростой период жизни. И вы теперь — однозначно в авангарде. Вы готовы к тому, что все внимание и надежды — только вам?

— Наверное, именно эти мысли и мешают кататься, — цитирует Щербакову ТАСС. — Поэтому я стараюсь с этим справляться, кататься так же, как я это делала раньше. Но, честно говоря, на соревнованиях... Вот мы пересеклись со всеми девочками на открытых прокатах, и чисто человеческие отношения у нас остались такие же. Было очень приятно в раздевалке вспомнить эти, скажем так, старые ощущения.

Мы спокойно болтали, и этого, может, даже не хватало. В прошлом году мы на все соревнования ездили вместе, и какая-то своя атмосфера сложилась. И даже спокойнее стало, наверное. В Сызрани я одна соревновалась — как-то отвыкла от этого. Напряженная была, вся в себе. Надо как-то уметь разделять. Отдельно — дружеские отношения, отдельно — соревнования, где каждый сам за себя.

— Как правило, успешными спортсменами чаще всего становятся люди с очень сильными мотивационными факторами, и главным образом финансовыми, чтобы наладить жизнь, помочь родителям. Вы — уникальный случай, потому что для вас такого мотиватора быть не может, у вас прекрасная семья, замечательные мама и папа. Но при этом вы бьетесь. Что вами движет?

— Действительно, меня никто никогда не заставлял. У родителей всегда было: «Если не нравится, мы закончим, пойдем учиться или еще что-то». Это, конечно, когда я была помладше — сейчас-то они, естественно, понимают, что для меня это очень важно. И нет разговоров, что чуть чего — давай закончим.

Я люблю этим заниматься. Конечно, на тренировках это и тяжело. Не всегда в кайф. Приходится работать, но мне так нравится выступать, чувствовать эти ощущения, передавать образы — скажем так, театральная составляющая фигурного катания. Как-то все в совокупности.

Не представляю себя в обычной жизни. Каждый день рутинно ходить в школу, возвращаться, делать уроки — и все по новой. Я себя в этом не вижу, мне всегда нужно движение. Мы ездим на соревнования, и это большое удовольствие для меня. Наверное, это и есть главный мотиватор.