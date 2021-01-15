«Ангелы Плющенко» и «Хрустальный» выиграли женский турнир на Кубке Москвы после скандала в мужском

На Кубке Москвы по фигурному катанию завершились женские соревнования среди девушек и юниорок. В более взрослом разряде, среди юниорок (13 — 19 лет) выиграла подопечная Евгения Плющенко и Дмитрия Михайлова Софья Муравьева, набравшая в сумме 179,20 балла. второе место заняла Ольга Никанорова, представлявшая хозяев турнира СК «Мегаспорт» (156,46), бронзу взяла Виолетта Филонец из УОР №4 (150,01). Представителей «Хрустального» в этом разряде не было.

У девушек (11 -17 лет) выиграла Мария Захарова, которая представляет «Хрустальный», но тренируется не у Этери Тутберидзе, а Анны Царевой. Здесь борьба получилась плотнее — Мария набрала 185,55 балла против 183,01 у представительницы ЦСКА Анастасии Морозовой, причем ученица Марины Ефремовой выиграла произвольную программу. Третье место заняла Ульяна Ширяева из «Армии фигурного катания» (171,48).

Следующий крупный юношеский турнир пройдет 19 — 22 января, это будет первенство города во дворце «Москвич».

(Дмитрий Кузнецов)