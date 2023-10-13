Известный российский комментатор Андрей Журанков в интервью «СЭ» поделился мнением о дальнейших перспективах фигуристки Майи Хромых. Хромых должна была выступить на этапе серии «Гран-при» в Уфе, но снялась по медицинским показателям.

«Ее нет уже полтора сезона — это много. Болельщики переживают — вернуться всегда непросто. Давайте подождем, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Вопрос, на мой взгляд, только в ее прогрессе. Когда она вернется на старты, как быстро сможет набрать этот самый соревновательный ритм... Можно сколько угодно тренироваться, но потом начинаются соревнования и к тренировочным нагрузкам добавляются еще и соревновательные, это совсем другая история выходит. Еще одно испытание для Майи, надеюсь, что все у нее получится», — сказал Журанков.

Отметим, что еще одна фигуристка Анастасия Зинина снялась с соревнований «Кубок Курая» в последний момент из-за травмы. При этом на турнире выступит Аделия Петросян.