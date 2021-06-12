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Американский фигурист Джейсон Браун сделал каминг-аут

11:38
Джейсон Браун. Фото Instagram
Джейсон Браун. Фото Instagram

Американский фигурист Джейсон Браун рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Я всегда считал невозможным и, честно говоря, опасным изображать или формировать стереотипы о какой-либо группе одним единственным мазком. Разнообразие людей, которых я встречал на своем пути, показало мне, что каждый сам по себе индивидуален. Никакие опыт или личность не являются одинаковыми, просто люди находят свою личность, свой голос и признают свои истины своими собственными уникальными способами.

Я всегда находил красоту в том, чтобы принимать любовь во всех ее проявлениях. Я никогда не сомневался в своей сексуальности и даже не задумывался о ней, потому что это не имело значения. Я такой, какой я есть, и мне повезло, что меня окружали люди, которые заставляли меня чувствовать, что этого вполне достаточно.

Я понимаю, что многие сталкиваются с другой реальностью. История не всегда была доброй, и борьба за равенство и принятие продолжается. Нет сомнений в том, что моя жизнь улучшилась благодаря людям вокруг меня, у которых хватило смелости встать и поделиться с миром частичкой того, кто они есть. И за это я говорю спасибо.

Я верю, что любовь всегда побеждает, и каждая история будет развиваться по-своему для каждого человека. Я свою сейчас немного приоткрою. Я гей, и эта история все еще пишется», — написал Браун в Instagram.

26-летний Браун является бронзовым призером Олимпиады-2014 и чемпионом США-2015.

 

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