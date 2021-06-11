Стало известно, с кем будет выступать 37-летняя Савченко

Олимпийская чемпионка в парном катании Алена Савченко будет выступать за сборную США в паре с фигуристом Томми-Джо Найманом, сообщает Spiegel.

По информации источника, пара уже приступила к тренировкам в Колорадо-Спрингс. Савченко и Найман не смогут выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине, но будут претендовать на участие в чемпионате мира-2022 в канадском Монпелье.

21-летний Найман ранее выступал в паре с Сарой Фэн. Пара заняла 5-е место на чемпионате мира-2019 среди юниоров.

В апреле 2021 года Савченко объявляла о завершении карьеры.