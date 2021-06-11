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Стало известно, с кем будет выступать 37-летняя Савченко

16:35
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Олимпийская чемпионка в парном катании Алена Савченко будет выступать за сборную США в паре с фигуристом Томми-Джо Найманом, сообщает Spiegel.

По информации источника, пара уже приступила к тренировкам в Колорадо-Спрингс. Савченко и Найман не смогут выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине, но будут претендовать на участие в чемпионате мира-2022 в канадском Монпелье.

21-летний Найман ранее выступал в паре с Сарой Фэн. Пара заняла 5-е место на чемпионате мира-2019 среди юниоров.

В апреле 2021 года Савченко объявляла о завершении карьеры.

Дополнительная информация:

https://www.spiegel.de/sport/wintersport/eiskunstlaufen-aljona-savchenko-macht-doch-noch-weiter-in-den-usa-a-dbfe4831-c0f7-4948-ab60-534305e4a2fb-amp

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