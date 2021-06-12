Известный хореограф Алексей Железняков прокомментировал новости о каминг-ауте фигуристов.

О своей нетрадиционной сексуальной ориентации в один день заявили Поль Пуарье, Кэйтлин Уивер, Эмбер Гленн и Джейсон Браун.

«Я не вижу в этом проблемы, — сказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» Железняков. — Есть Джонни Вейр, отличный фигурист, его любит весь мир. И все знают, что он нетрадиционной ориентации. Но никого это не волнует, ему это никак не мешало, судьям тоже. Мир сейчас стал совершенно толерантен, относится к этому совершенно спокойно. Объявили и объявили, прекрасно. Меня часто обвиняют в гомофобии, но такого и близко нет. Я против показухи, когда это льется в уши нашей молодежи и пропагандируют. А с кем жить человеку — это его личное дело. Многие актеры также объявили о своей нетрадиционной ориентации и ничего. Главное, чтобы человек был хороший и в своей профессии профессионалом. А не эти бездари, которые заполонили почти весь наш шоу-бизнес».

Также Железняков прокомментировал решение американской киноакадемии, которая с прошлого сезона при вручении главной награды в индустрии кино — «Оскара» — стала требовать от режиссеров, чьи фильмы хотят стать кандидатами на победу, наличие в актерском составе представителей женского пола, афроамериканцев и ЛГБТ.

«Мне не нравится эта ситуация, когда вводят квоты для женщин, темнокожих и ЛГБТ. Это накладывает ограничения на режиссера, — считает Железняков. — Снимают кино, у режиссера свои задумки, зачем нужно творческих людей ставить в рамки? Если по сюжету необходим человек нетрадиционной ориентации, то он и так появится. А контролировать и навязывать это не нужно. Определенные рамки переходить нельзя. Есть люди нетрадиционной ориентации, есть «натуралы», такие как я. Это личная жизнь каждого, и перегибая палку начинают дискриминацию «натуралов». Люди должны жить своей жизнью и не выпячивать ее напоказ, я же не выпячиваю свою сексуальную жизнь. Надеюсь, что фигурного катания такие тенденции не коснутся. Есть правила, устои, спорт до такого еще не дошел. И не думаю, что это произойдет... Иначе как, «особый» человек упадет со всех прыжков и его поставят выше обычного? Только за его нетрадиционную ориентацию? Общественность взбунтуется».

(Рустам Имамов)