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Сегодня, 16:25

Авербух рассказал о работе над новой программой для Туктамышевой

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Хореограф Илья Авербух рассказал о начале работы над новой программой для фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

«Вчера с Лизой Туктамышевой начали постановку новой произвольной программы. Работалось, как всегда, легко, свободно и очень творчески!

Всегда благодарю Алексея Николаевича Мишина за его учеников — интеллигентных, тактичных и творческих. Надеюсь, что все получится!» - написал Авербух в Telegram-канале.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер мирового первенства-2021. В сезоне-2021/22 она завоевала серебро на этапах "Гран-при" в Канаде и России.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Илья Авербух
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