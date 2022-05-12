Авербух рассказал о работе над новой программой для Туктамышевой

Хореограф Илья Авербух рассказал о начале работы над новой программой для фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

«Вчера с Лизой Туктамышевой начали постановку новой произвольной программы. Работалось, как всегда, легко, свободно и очень творчески!

Всегда благодарю Алексея Николаевича Мишина за его учеников — интеллигентных, тактичных и творческих. Надеюсь, что все получится!» - написал Авербух в Telegram-канале.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер мирового первенства-2021. В сезоне-2021/22 она завоевала серебро на этапах "Гран-при" в Канаде и России.