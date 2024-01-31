Американский фигурист Чен отреагировал на дисквалификацию Валиевой

Американский фигурист Нэтан Чен отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать россиянку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил.

CAS отстранил спортсменку на четыре года в понедельник, 29 января. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года — даты, когда Валиева сдала допинг-пробу, в которой обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Все результаты спортсменки с этого дня аннулируются.

Во вторник, 30 января, Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия опустилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, в составе которой выступал Нэтан Чен, серебряным призером стала команда Японии.

«Это решение, безусловно, является победой чистого спорта. Однако тот факт, что это вообще произошло, не является победой ни для кого. На протяжении всей нашей карьеры мы соревновались чисто. Каждое вещество, которое мы добавляем в наш организм, очищается еще до того, как мы задумываемся о его приеме. Без чистого спорта целостность спорта снижается», — приводит РИА «Новости» со ссылкой на CNN слова Чена.

При этом фигурист добавил, что рад золотым медалям сборной США и поздравил партнеров по национальной команде.

Вместе с Ченом олимпийскими чемпионами Пекина-2022 в командном турнире стали Карен Чен, спортивная пара Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер и танцевальная пара МэдисонЧок/Эван Бэйтс.