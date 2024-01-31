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31 января, 01:36

Кондратюк рассказал о своих эмоциях от лишения золота Олимпиады

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Марк Кондратюк, выступавший в составе сборной России в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине, рассказал, как воспринял решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российскую команду золотых медалей.

ISU объявил об этом во вторник, 30 января, основываясь на решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. Валиева тоже была в составе сборной России в командном турнире. Все результаты спортсменки с 25 декабря 2021 года — даты, когда была взята допинг-проба, в которой обнаружили запрещенное вещество триметазидин, аннулированы.

После аннулирования результатов Валиевой в командном турнире сборная России опустилась на третье место. Золото перешло к сборной США, серебро — к команде Японии.

«Я сейчас ничего не чувствую, честно. Я ожидал либо лучше, либо хуже, а получился какой-то средний результат, он просто неожиданный, на мой взгляд. Я такого не просчитывал в своей голове», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

Спортивный арбитражный суд объявил о дисквалификации Камилы Валиевой в понедельник, 29 января. Отстранение будет действовать до 25 декабря 2025 года.

Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и&nbsp;Никита Кацалапов. Золото Пекина-2022 в фигурном катании — 15-е, отнятое у нас на Олимпиадах задним числом

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Марк Кондратюк
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