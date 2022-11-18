«Боевое ранение». Загитова повредила руку на тренировке по кикбоксингу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в социальных сетях показала отрывок своей тренировки по кикбоксингу.

После занятий она также показала небольшое повреждение руки.

Ожидается, что Алина Загитова и звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова проведут боксерский поединок 9 марта.

Об этом сообщил знаменитый промоутер Владимир Хрюнов, работавший с топовыми российскими боксерами.

Напомним, Алина Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. В настоящий момент она является одной из ведущих телешоу «Ледниковый период».