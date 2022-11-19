ВАДА будет настаивать на скорейшем вынесении решения CAS по делу Валиевой

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли сообщил, что организация будет настаивать на скорейшем вынесении решения CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы поняли, что прогресса в РУСАДА относительно дела нет, поэтому передали его в CAS. Мы будем настаивать на скорейшем вынесении решения», — приводит ТАСС слова Ниггли.

В понедельник, 14 ноября, стало известно, что CAS зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу Валиевой. Всемирное антидопинговое агентство потребовало дисквалифицировать 16-летнюю спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил с аннулированием результатов с 25 декабря 2021 года. В таком случае сборная России лишится золота в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В феврале 2022 года Валиева стала олимпийской чемпионкой на Играх в Китае в командном турнире. После этого стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.