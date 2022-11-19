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Допинг

Сегодня, 00:29

ВАДА будет настаивать на скорейшем вынесении решения CAS по делу Валиевой

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли сообщил, что организация будет настаивать на скорейшем вынесении решения CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы поняли, что прогресса в РУСАДА относительно дела нет, поэтому передали его в CAS. Мы будем настаивать на скорейшем вынесении решения», — приводит ТАСС слова Ниггли.

В понедельник, 14 ноября, стало известно, что CAS зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу Валиевой. Всемирное антидопинговое агентство потребовало дисквалифицировать 16-летнюю спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил с аннулированием результатов с 25 декабря 2021 года. В таком случае сборная России лишится золота в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В феврале 2022 года Валиева стала олимпийской чемпионкой на Играх в Китае в командном турнире. После этого стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

Источник: https://tass.ru/sport/16372791
Камила Валиева
ВАДА
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