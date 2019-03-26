Алина Загитова: "Научила свою собаку прыгать сальхов"

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова рассказала, чем занимается в свободное время. Она рассказала, что научила свою собаку Масару прыгать сальхов.

"Я хожу гулять с Масару, сижу в Инстаграме, рисую картины. Иногда, если мне нечем заняться, начинаю краситься и придумывать разные интересные вещи.

Масару стала очень большой и весит уже больше 25 килограммов. Есть такой прыжок, называется сальхов, я научила его прыгать. Хорошо прыгает, на +5", - сказала Загитова в интервью журналистам.

Щенка породы сиба-ину Загитовой подарили после победы на Играх-2018.