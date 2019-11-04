Алина Загитова: «Хочу просто показывать свой максимум»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, занявшая второе место на этапе «Гран-при» во Франции, отметила, что почти не волновалась во время соревнований.

— На короткой программе я вообще почти не нервничала. Сейчас я катаюсь просто для того, чтобы выйти и показать свой результат, свой максимум, — приводит слова Загитовой сайт ФФККР. — Хочу наслаждаться тем, что я делаю. На произвольной чуть-чуть было волнение, но потом оно ушло.

— Как смотрите на наших новых девушек, которые вышли на взрослую сцену?

— Девочки всегда в какой-то момент переходят из юниорского во взрослое катание. Отношусь к этому спокойно. Лично мне было очень интересно, когда я перешла во взрослое катание. На соревнованиях атмосфера совершенно другая. Сейчас мне интересно ездить в разные страны, я набралась опыта. Сейчас уже более спокойная обстановка.