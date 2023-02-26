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Сегодня, 18:52

Алиев рассказал о подготовке к финалу «Гран-при»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о подготовке к финалу «Гран-при России». Турнир пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.

«Как идет подготовка к финалу «Гран-при»? Подготовка идет в штатном режиме, тренируемся. Буквально вчера у меня была последняя тренировка недели, сегодня должен был быть выходной, но я его буду проводить здесь (на соревнованиях по синхронному катанию в Санкт-Петербурге, где Дмитрий выступает с показательным номером — Прим. «СЭ»), даря эмоции публике и командам. Буду выступать с показательным номером.

Подготовка к финалу проходит в штатном режиме, мы с нашим тренерским штабом идем по дороге, которую выстроили. Изменений конкретных никаких нет, лишь только работаем над стабильностью, выносливостью, чтобы показать программы в самом лучшем виде. Сегодня конкретно я приготовил новый номер. У меня не было возможности отточить его, чтобы отскакивал от зубов. Надеюсь, что он у меня получится, тема мне близка и знакома», — сказал Алиев журналистам.

Фигурное катание
Дмитрий Алиев
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