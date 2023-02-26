Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:58

Радионова — о финале «Гран-при России»: «Если Валиева будет выступать, то считаю ее фаворитом соревнований»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Хореограф Елена Радионова поделилась ожиданиями от предстоящего финала «Гран-при России» по фигурному катанию.

«Сейчас постоянно обновляются списки участников. Если Валиева будет выступать, то считаю ее фаворитом соревнований. Ну, и действующую чемпионку России Софью Акатьеву, конечно же. Поборется ли за золото Муравьева? Софья — очень компонентная фигуристка. У нее очень большой потенциал, и я уверена, что у нее все еще впереди. Это первый ее сезон по взрослым, можно сказать, только вливаешься. А уже на второй год нужно доказывать свое место.

Ждать ли от Туктамышевой четверного тулупа на финале Гран-при? На мой взгляд, нужно пробовать. К тому же сейчас такой сезон, в котором можно пробовать вообще все. Тем более она сейчас достаточно успешно выступает. Почему бы и нет?» — цитирует Радионову Metaratings.ru.

Финал «Гран-при России» по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 4 по 5 марта.

Источник: https://metaratings.ru/news/radionova-valieva-favorit-gran-pri-rossii-esli-budet-vystupat-231109/
Фигурное катание
Елена Радионова
Камила Валиева
3
2
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Банан в голове. Как расистский скандал в Ульяновске связан с введением Fan ID в России
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алиев рассказал о подготовке к финалу «Гран-при»

Алиев получил приглашение на турнир по шоу-программам
Новости
RSS RSS
Все новости