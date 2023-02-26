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Сегодня, 17:53

Радионова: «Трусова — двигатель фигурного катания. Ее отсутствие на финале «Гран-при» — это потеря»

Алина Савинова
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Хореограф по фигурному катанию Елена Радионова отреагировала на новость о том, что серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова не выступит в финале «Гран-при России».

«Отсутствие Саши Трусовой на финале «Гран-при» — это потеря. Жаль, что ее не будет. На нее приходят смотреть, она очень яркая, запоминающаяся фигуристка. Саша — это всегда про какую-то сенсацию. Всем интересно, сколько она будет прыгать четверных. Но у нас есть много фигуристок, на которых также будет интересно смотреть, и конкуренция будет очень высокой.

Конечно, ждем ее возвращения на лед, на соревнования. Саша — двигатель фигурного катания. Перспективы на возвращение большие. Если она будет так же исполнять контент, который она делала на Олимпиаде, то высокие места ей гарантированы. Верю ли я, что Трусова может повторить свой рекорд по четверным? Это будет очень сложно сделать, но я верю. Главное, чтобы здоровье позволяло», — цитирует Радионову Metaratings.ru.

23 февраля заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что Трусова не примет участие в финале «Гран-при России» из-за травмы спины.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/radionova-trusova-dvigatel-figurnogo-kataniya-veryu-chto-smozhet-povtorit-rekord-po-chetvernym-231101/
Фигурное катание
Александра Трусова
Елена Радионова
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