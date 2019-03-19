Алена Леонова: "Медведева стала человеком после ухода от Тутберидзе"

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года российская фигуристка Алена Леонова поделилась ожиданиями от выступления Евгении Медведевой на чемпионате мира. Турнир стратует в Сайтаме (Япония) 20 марта.

– Она перешла к другому тренеру и немножко поменяла стиль, – цитирует Леонову "Спорт день за днем". - Но потом вернулась к старому. Более драматичному варианту. Как она раньше каталась. Ей так комфортнее. Не почувствовала новую музыку – вернулась к старому стилю. Но короткую программу легче поменять, чем произвольную.

– В нынешнем сезоне Женю много критикуют. Что вам в Медведевой от Орсера нравится больше, чем в Медведевой версии Тутберидзе??

Она стала человеком. Женя раскрылась. Стала более общительной. У Тутберидзе она не была роботом, просто была отстранена от всего. На соревнованиях люди стараются лишний раз ни с кем не общаться, но по Жене было видно, что ей как будто ничего не разрешалось, все было под запретом. Она действовала по очень строгим указаниям.

Результата у нее нет, потому что все только начинается. Бывают случаи, когда ты пришел к другому тренеру и сразу на подъеме. Причем первый сезон можешь откататься супер, а потом идет какой-то спад. Иногда бывает наоборот: у тебя все перестраивается, тем более Женя уехала из России в Канаду. Орсер говорил, что всё должно прийти со временем. И всё будет хорошо.

– Медведева попала на чемпионат мира по результатам голосования на тренерском совете. Не всем понравилось, что в Японию поехала она, а не Елизавета Туктамышева. Есть опасения, что если Женя провалится на чемпионате мира, то ее буквально съедят?

Главное, чтобы она не видела и не читала. Ей будет только хуже. Она должна идеально чисто откататься, как на Олимпиаде. Тогда Женя покажет, что у нее есть прогресс. И она поборола себя. Она хочет медали. Не думаю, что у Медведевой в мыслях: главное обыграть Загитову. По мне это бред.