Алена Косторная: прокат произвольной программы на олимпийский сезон. Видео
18:11
Алена Косторная в рамках контрольных прокатов сборной России 2021/22 выступила с произвольной программой. В олимпийском сезоне она будет выступать под «Времена года: Зима» Антонио Вивальди.
Косторная смогла прыгнуть тройной аксель. Без ошибок исполнила каскад тройной лутц — двойной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной флип + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц.
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