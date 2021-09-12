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Алена Косторная: прокат произвольной программы на олимпийский сезон. Видео

18:11
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Алена Косторная в рамках контрольных прокатов сборной России 2021/22 выступила с произвольной программой. В олимпийском сезоне она будет выступать под «Времена года: Зима» Антонио Вивальди.

Косторная смогла прыгнуть тройной аксель. Без ошибок исполнила каскад тройной лутц — двойной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной флип + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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